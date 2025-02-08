Жена Олега Стриженова рассказала, что его госпитализация была плановой
Народный артист СССР Олег Стриженов находится в больнице для планового медицинского обследования. Об этом сообщила ТАСС его супруга Лионелла Стриженова.
По ее словам, 95-летний актер чувствует себя хорошо, а его госпитализация была запланированной мерой.
«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — сказала жена актера.
О госпитализации актера стало известно 7 февраля. Помощница Стриженова сообщила, что он находится в медицинском учреждении, но чувствует себя хорошо. Ожидается, что он будет выписан в понедельник, 10 февраля.
Женщина рассказала, что работает со Стриженовым около десяти лет, но не присутствовала рядом, когда ему стало плохо. По ее словам, актер выглядит отлично.
Сын актера Александр Стриженов отметил, что в 95 лет сложно быть абсолютно здоровым, но подчеркнул, что его отец жив и проходит плановые медицинские обследования.
Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области в семье военного. В 1953 году окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина.
Актер сыграл князя Сергея Волконского в исторической драме «Звезда пленительного счастья», Мечтателя в картине «Белые ночи», Артура Бертона в «Оводе», клоуна Синицына в фильме «Мой любимый клоун» и Германа в «Пиковой даме». В общей сложности Олег Стриженов снялся более чем в 30 фильмах. Работал в Государственном русском драматическом театре в Таллине, затем во МХАТе им. Горького, а с 1977 года служит в Театре-студии киноактера.
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