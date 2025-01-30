В Краснодарском крае чиновника задержали за кражу 105 тыс. т песка

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В Краснодарском крае задержали замдиректора госучреждения по делу о незаконной добыче 105 тыс. т песка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 46-летний замглавы федерального госучреждения, занимающегося мелиорацией, вместе с директором филиала и тремя сотрудниками логистических компаний организовал нелегальную добычу песка. Как сообщило ведомство, чиновнику удалось незаконно добыть и украсть свыше 105 тыс. т песка из русла реки Кубань на территории Красноармейского и Абинского районов. Ущерб оценивается более чем в 20 млн руб.

Операция проводилась при поддержке сотрудников УФСБ, ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО, а также бойцов Росгвардии. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная в крупном размере или с незаконным проникновением), максимальное наказание до шести лет лишения свободы, и ч. 4 ст. 257 Уголовного кодекса (незаконная добыча полезных ископаемых, совершенная в крупном размере), максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

28 января стало известно, что в Карелии возбуждено уголовное дело против заместителя министра имущественных и земельных отношений, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, с 2020 по 2022 год, находясь на должности начальника одного из отделов министерства, чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в виде семейного отдыха в государственном санатории на сумму более 500 тыс. руб.

Вознаграждение было предназначено за покровительство и действия, входящие в его служебные полномочия, в интересах компании. Следственные действия продолжаются, обыски проведены как на рабочем месте, так и дома у подозреваемого.