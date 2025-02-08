В Новой Каховке сообщили о повреждении жилых домов в результате удара ВСУ
Пять многоквартирных домов в Новой Каховке в Херсонской области были повреждены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура.
«Без жертв и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.
По его данным, в детском саду на ул. Ленина и магазине по адресу ул. Первомайская, 1, выбиты окна и повреждены стены, повреждения также получила одна хозяйственная постройка (пр-т Днепровский, 69).
Гура добавил, что произошло частичное аварийное отключение электроснабжения в домах на улицах Ленина и Октябрьская из-за повреждения линий электропередачи (ЛЭП). Кроме того, был поврежден газопровод (ул. Октябрьская, 6). «Наложен бандаж, газоснабжение абонентов не нарушено», — написал глава округа.
Новая Каховка — населенный пункт в центре Херсонской области на левом берегу реки Днепр. Новая Каховка, которая располагается недалеко от Каховской ГЭС на Днепре, находится под контролем российских сил, как и большая часть Херсонской области. Регион вошел в состав России после референдума в 2022 году.
В четверг, 6 февраля, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по городу Геническу. «В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль», — отметил тогда он.
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