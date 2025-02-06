Глава Херсонской области сообщил о повреждениях после атаки дронов ВСУ
Город Геническ Херсонской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль», — отметил он.
Сальдо добавил, что пострадавших нет, но 15 человек были эвакуированы. «На месте оперативно работали экстренные службы — спасатели, полиция, медики, следователи», — написал глава региона.
В середине января Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело после обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области.
Тогда представитель СК Светлана Петренко сообщила, что украинские военные утром 20 января обстреляли сельскую школу кассетными боеприпасами. По ее словам, пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.
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