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Ученые впервые нашли микропластик в отдаленных районах Антарктиды

DM: ученые впервые нашли микропластик в отдаленных районах Антарктиды

Ученые впервые обнаружили микропластик в снегу в отдаленных районах Антарктиды, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Британской антарктической службы (BAS).

Ученые проанализировали образцы, собранные в трех лагерях у ледников Union и Schanz, пишет издание. Их анализ выявил содержание микропластика в концентрации от 73 до 3099 частиц на литр снега. Около 95% частиц были размером менее 50 микрометров (размер большинства человеческих клеток).

«Это может быть связано с одеждой для активного отдыха или веревками и флагами, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него», — объяснила появления микропластика океанолог из BAS доктор Клара Манно.

Издание со ссылкой на предыдущие исследования отмечает, что микропластик может ускорять таяние снега. В Антарктиде также обитает множество животных, включая пингвинов, тюленей и рыб, у многих из которых уже обнаружили микропластик в организме.

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Фото:Chinky Shukla / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Микропластик — это любая частица пластика размером до 5 мм. Он бывает первичный и вторичный. Первичный микропластик добавляют в косметику, зубную пасту и бытовую химию. Вторичный микропластик образуется, когда пластиковые предметы (пакеты, стаканы, одноразовая посуда, трубочки и рыболовные сети) распадаются на мелкие части под воздействием тепла, воздуха, воды и соли.

В феврале ученые заявили, что количество микропластика в мозге человека выросло на 50% за последние восемь лет. Сегодня концентрация частиц достигает 4800 мкг — этого хватит на небольшую пластиковую ложку.

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