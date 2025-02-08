TMZ узнал причину смерти режиссера Дэвида Линча

Непосредственной причиной смерти американского режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца, сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

В документе указано, что у Линча была хроническая обструктивная болезнь легких и обезвоживание. По данным таблоида, в 2024 году режиссер рассказывал, что после долгих лет курения у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не мог выйти из дома. Как отмечал тогда Линч, вредная привычка появилась у него в восемь лет.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это воспалительное заболевание с поражением мелких бронхов (воздухоносных путей), которое приводит к нарушению дыхания за счет сужения просвета бронхов. Среди симптомов, в частности, отмечается ощущение нехватки воздуха и хронический кашель. ХОБЛ и эмфизема относятся к группе сходных заболеваний.

Режиссер умер 15 января 2025 года, он не дожил четыре дня до своего 79-летия. Свой первый фильм «Голова-ластик» Линч выпустил в 1977 году. Среди его наиболее известных работ — сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Человек-слон» и «Шоссе в никуда», а также «Синий бархат» и другие.

Кроме этого, Линч является лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в 2001 году и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 2006-м. Его трижды номинировали на «Оскар» за лучшую режиссуру, а в 2019 году Линч был удостоен почетной статуэтки «Оскар» за вклад в кинематограф.