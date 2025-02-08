В Киеве сообщили о работе ПВО
Над Киевом работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба киевской городской военной администрации в телеграм-канале.
«В Киеве работает ПВО», — говорится в сообщении.
Власти также призвали местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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