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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киева сообщили о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

На левом берегу Киева работает система ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей пройти в укрытия.

«Суспільне» и «Укринформ» пишут, что в столице Украины слышны взрывы. В городе и по всему региону объявлена воздушная тревога.

Сигналы тревоги также звучат в Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Харьковской и Кировоградской областях.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ночью накануне, 6 февраля, «Суспільне» и ТСН также сообщали о взрывах в Киеве. В областной военной администрации заявляли о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
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