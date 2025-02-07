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Отставки губернаторов ,  
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Путин уволил губернатора Новгородской области

Кремль: Путин принял отставку губернатора Новгородской области Никитина
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Отставки губернаторов
Андрей Никитин
Андрей Никитин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил Кремль.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе президента.

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Экономика
Андрей Никитин

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора в феврале того года, в сентябре его избрали на выборах. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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