Путин уволил губернатора Новгородской области
Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил Кремль.
«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе президента.
Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора в феврале того года, в сентябре его избрали на выборах. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора.
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