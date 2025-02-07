В здании МРЭО ГИБДД в Ростове-на-Дону прошли обыски

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Силовики провели обыски в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (МРЭО ГИБДД) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Обыски проходят в МРЭО на Доватора, изымаются документация и электронные носители», — сказал собеседник агентства.

Причины проведения обысков источник не раскрыл.

По информации Don Mash, оперативники не только ищут документы, но и забирают телефоны у сотрудников, включая начальство. Посетителей просят выйти на улицу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Ростовской области.

Ранее в пятницу, 7 февраля, в морге Таганрога также прошли обыски. Руководство и сотрудников морга заподозрили в вымогательстве денег у родственников умерших за ускоренную выдачу тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим. Речь идет о взятках на сумму более чем 70 млн руб.