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Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма

Археологи обнаружили на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью погребение греческой колонизации Крымского полуострова. Об этом сообщил ТАСС руководитель Мирмекийской экспедиции, заведующий сектором северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

По его словам, захоронение относится к первой волне греческой колонизации Крымского полуострова, существовавшей во второй половине VI в до н.э.

Бутягин отметил, что ранее на полуострове обнаружили около десятка подобных захоронений, которые относятся к периоду до 1917 года. Необычной стала первая вскрытая гробница, размером 70 на 40 см, которая оказалась пустой. Руководитель экспедиции пояснил, что необычность находки заключается в том, что гробница высечена из цельного куска камня, а не сложена из каменных плиток. Бутягин считает, что  гробница точно не была разграблена и была перекрыта каменной плитой. «Это нас удивило, впервые такое встречается», — отметил ученый.

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Предполагается, что захоронение могло носить символический характер, либо там был захоронен пепел. Ученым предстоит выяснить, встречались ли ранее на месте других античных городов подобные захоронения того периода.

Античный город Мирмекий был основан ионийскими греками в середине VI века до н. э. на берегу Керченского пролива. Он входил в состав Боспорского царства и располагался к востоку от Пантикапея (ныне — мыс Карантинный, расположенный в черте города Керчь).

Теги: Крым, Керчь, раскопки, захоронения
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