В Петербург привезли сбежавшего из Финляндии подростка-россиянина
Незаконно пересекший границу России со стороны Финляндии 13-летний подросток находится в социальном учреждении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «РБК Петербург» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата уполномоченного по правам ребенка в городе Алексей Буцайло.
«Ребенок цел и здоров, находится под присмотром», — заявил он, не став комментировать информацию о том, является ли ребенок гражданином Украины.
По предварительным данным портала 47news, подросток родом из Донецка. Вместе с матерью он перебрался в Самарскую область и в 2022 году по упрощенной процедуре получил гражданство России. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов юноша рассказал, что не знал о получении российского гражданства.
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщила, что 31 января 2025 года мальчик нелегально пересек российско-финскую границу в районе города Иматра.
Глава следственного управления полиции Юго-Восточной Финляндии Юсси Хонканен назвал «приоритетом номер один вернуть мальчика как можно скорее». В МИД Финляндии не стали комментировать инцидент и обратились к российской стороне с просьбой вернуть мальчика обратно.
Интернет-издание «Фонтанка» уточняет, что ребенок объяснил свой побег недовольством условиями жизни в Финляндии, а также конфликтами с другими беженцами. Мать ребенка не может приехать за сыном в Санкт-Петербург из-за сложного финансового положения. Кроме того, ситуацию осложняют закрытые границы.
В конце 2024 года в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте прошли митинги с требованием открыть границу с Россией в кратчайшие сроки и запустить пассажирские перевозки для легальных путешественников. Власти Финляндии закрыли все пограничные переходы на границе с Россией в декабре 2023 года, после миграционного кризиса — через российские пункты пропуска увеличился поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.
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