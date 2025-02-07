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Космонавт раскрыл, с чего бы он начал встречу с инопланетянином

Космонавт Овчинин рассказал детям о возможной встрече с инопланетянином
Алексей Овчинин
Алексей Овчинин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Космонавт российского сегмента Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин рассказал, что при встрече с инопланетянином сначала угостил бы его чаем со сладостями, а затем обязательно нашел бы с ним общий язык.

Школьники во время сеанса связи в рамках лектория всероссийской акции «Ученые — в школы» поинтересовались у космонавта, о чем бы он хотел рассказать жителю другой планеты, встретив его в реальной жизни. Он ответил, что «это был бы длинный разговор». По словам Овчинина, встреча началась бы не с разговоров о науке, а с российского гостеприимства.

«В первую очередь мы бы инопланетянина накормили, напоили чаем, угостили какими-нибудь вкусняшками. Только после этого космонавты стали бы рассказывать инопланетному гостю, чем они занимаются на борту МКС. Если бы мы поняли друг друга, а я уверен, что мы бы поняли друг друга, мы бы решили много интересных вопросов», — сказал космонавт (цитата по «РИА Новости»).

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Алексею Овчинину 53 года. Он находится на борту российского сегмента МКС вместе с Иваном Вагнером и Александром Горбуновым. Они прибыли на борт станции 11 сентября 2024 года на корабле «Союз МС-26». На борту американского сегмента МКС находятся астронавты NASA Барри Уилмор, Дональд Петтит, Сунита Уильямс и Ник Хейг.

В 2017 году Овчинин был удостоен звания героя России. В 2020 году был награжден орденом Мужества за высокий профессионализм, проявленный «при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур» при старте в октябре 2018 года ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить на МКС его и астронавта NASA Ника Хейга, однако тогда произошла авария. Система аварийного спасения сработала штатно, и экипаж приземлился в 20–25 км от города Жезказган в Казахстане на спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз МС-10».

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Теги
МКС Алексей Овчинин инопланетяне
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