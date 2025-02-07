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Технологии и медиа ,  
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Сталлоне инвестировал в швейцарскую компанию по разработке ИИ

Сильвестр Сталлоне вложил $7,5 млн в швейцарский ИИ-стартап
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне (Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press)

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне инвестировал в швейцарскую компанию по разработке искусственного интеллекта (ИИ) Largo.ai. Об этом пишет Handelszeitung.

Сталлоне вложил в стартап $7,5 млн. Также он стал стратегическим партнером компании.

Программное обеспечение Largo.ai анализирует сценарии и видеоматериалы по заданным критериям, оценивая сочетание жанров и развитие персонажей, пишет издание. На основе этого компания определяет подходящую целевую группу и делает подробные прогнозы финансового успеха кинокартин. Помимо этого, продюсеры используют платформу для подбора актеров для фильмов, а рекламные агентства — для тестирования своих кампаний на фокус-группах.

Largo.ai основана в 2020 году и уже сотрудничает более чем с 600 компаниями в области кино и телевидения, включая несколько голливудских студий и крупных агентств, отмечает Deadline. По информации издания, с момента создания стартап проанализировал перспективность 400 тыс. фильмов и сериалов, 950 тыс. актеров, 59 тыс. сценариев и более 200 тыс. рекламных роликов для обучения ИИ-программ.

Гибсон и Сталлоне будут поcлами Трампа в «великом и проблемном» месте
Политика

В середине января президент США Дональд Трамп назначил Сталлоне, а также Мела Гибсона и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде. Их задачей, по словам политика, будет восстановление Голливуда, который за последние четыре года потерял «много бизнеса» за рубежом. Вероятно, республиканец имел в виду, что из-за больших расходов крупные фильмы все чаще снимают в других странах, предположила The New York Times. Например, Великобритания, Венгрия, Австралия и Канада предлагают студиям щедрые налоговые льготы.

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Сильвестр Сталлоне искусственный интеллект инвестор актер США
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