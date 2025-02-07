В Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» квартиру при стройке ТЦ

Ровшан Омаров (Фото: ​Собрание депутатов городского округа «город Дербент»)

Сотрудники силовых структур в Дагестане задержали за нарушение миграционного законодательства депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, который во время строительства торгового центра фактически «замуровал» квартиру одной из жительниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По его информации, Омаров построил в Дербенте ТЦ на площадке, где ранее был многоквартирный четырехэтажный дом. Выкупить дом полностью депутат не смог, так как одна из жительниц квартир отказалась от ее продажи.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал случившееся беспределом и поручил проверить публикации местных СМИ, осветивших эту историю. Омарова затем исключили из «Единой России».

По местам проживания депутата силовики провели обыски, сейчас он задержан. Его подозревают в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории республики.