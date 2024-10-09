В Дербенте три сотрудника служб ЖКХ погибли в канализации
Три сотрудника коммунальных служб Дербента в Дагестане погибли во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава города Ахмед Кулиев.
Работники спустились в коллектор на улице Прибрежная. Сначала внутри оказался сотрудник муниципального предприятия «Дербентские очистные сооружения» Зайдулла Исрафилов — он должен был закрыть задвижку, но потерял сознание.
«Чтобы спасти его, спустился директор МУП Давид Аскеров, который тоже потерял сознание. К ним на помощь пошел водитель МАУ «ГАТХ» Антон Шалбузов. Все трое скончались на месте», — написал Кулиев.
Власти города окажут поддержку семьям погибших, подчеркнул глава Дербента.
По факту ЧП управление Следственного комитета Дагестана начало процессуальную проверку, в ходе которой следователи выяснят причины и обстоятельства произошедшего. Проверку также проводит республиканское управление прокуратуры.
По данным местного МВД, причиной смерти работников муниципального предприятия мог стать ядовитый газ, который скопился в коллекторе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.
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