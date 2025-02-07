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Общество ,  
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Нигериец помог украсть 9,1 млн руб. у пяти обманутых в любви россиянок

Фото: Иван Зеленин / Shutterstock
Фото: Иван Зеленин / Shutterstock

Гражданин Нигерии 2001 года рождения с подельниками украл у пяти россиянок более 9,1 млн руб. по схеме с ложными любовными признаниями, сообщила пресс-служба якутской прокуратуры.

Там рассказали, что группа включала организаторов, скамеров (интернет-мошенников), кураторов и дроповодов (помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги).

Скамеры заводили переписки с женщинами в соцсетях, убеждали их в подлинности своей любви. Потом они заявляли женщинам, что отправили им посылки с подарками, деньги, автомобиль, а также сообщали о намерении приехать и встретиться лично.

Позже мошенники сообщали потерпевшим о необходимости оплатить госпошлину, таможенные сборы, узаконить направленные деньги и т.д.

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Нигериец выполнял функции дроповода, обеспечивая перевод денег от жертв на банковские карты мошенников. Он примкнул к группе, будучи в России, пояснили в прокуратуре.

Правоохранительным органам удалось задержать его в Калужской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой, в особо в крупном размере. Дело направлено в суд.

Обвиняемого содержат под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

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Теги
нигерийцы мошенники кража Якутия
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