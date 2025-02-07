Двое полицейских пострадали при ДТП с Porsche актера Матросова
Машина дорожно-патрульной службы (ДПС) в районе Лианозово в Москве столкнулась с автомобилем Porsche, за рулем которого находился актер Денис Матросов. Об этом MSK1.RU сообщила пресс-секретарь актера Алена Мажарова.
«Матросов отвез утром младшего сына в школу и возвращался обратно. <...> Денис проезжал светофор на зеленый свет. ДПС двигались по автобусной полосе со включенными проблесковыми маячками», — рассказала она.
Мажарова добавила, что жены Матросова и сына в момент ДТП в машине не было, сам актер пострадал, «но не так сильно», как сотрудники патрульной службы.
В пресс-службе столичного управления МВД РБК подтвердили факт аварии. «Было такое ДТП около 10:45. Произошло столкновение двух транспортных средств с участием служебного автомобиля. В результате аварии, предварительно, пострадали два сотрудника полиции. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП», — отметили в ведомстве.
РБК обратился за комментарием к Денису Матросову.
В начале февраля внедорожник Tank 500 наехал на трех пешеходов в Москве. Двое из них скончались, третий пострадал. ДТП произошло на улице Героя России Чернышева, в районе дома 11, в Новой Москве.
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин