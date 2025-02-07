Двое полицейских пострадали при ДТП с Porsche актера Матросова

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Машина дорожно-патрульной службы (ДПС) в районе Лианозово в Москве столкнулась с автомобилем Porsche, за рулем которого находился актер Денис Матросов. Об этом MSK1.RU сообщила пресс-секретарь актера Алена Мажарова.

«Матросов отвез утром младшего сына в школу и возвращался обратно. <...> Денис проезжал светофор на зеленый свет. ДПС двигались по автобусной полосе со включенными проблесковыми маячками», — рассказала она.

Мажарова добавила, что жены Матросова и сына в момент ДТП в машине не было, сам актер пострадал, «но не так сильно», как сотрудники патрульной службы.

В пресс-службе столичного управления МВД РБК подтвердили факт аварии. «Было такое ДТП около 10:45. Произошло столкновение двух транспортных средств с участием служебного автомобиля. В результате аварии, предварительно, пострадали два сотрудника полиции. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП», — отметили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием к Денису Матросову.

В начале февраля внедорожник Tank 500 наехал на трех пешеходов в Москве. Двое из них скончались, третий пострадал. ДТП произошло на улице Героя России Чернышева, в районе дома 11, в Новой Москве.