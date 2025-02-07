Появилось видео с места аварии Porsche актера Матросова с машиной ДПС
В сети появилось видео с места аварии Porsche актера Дениса Матросова с машиной ДПС. На кадрах видно, как врачи скорой помощи кладут на носилки пострадавших в ДТП. Видна также разбитая полицейская машина.
Авария с участием актера Дениса Матросова произошла днем 7 февраля. Машина дорожно-патрульной службы (ДПС) столкнулась с автомобилем Porsche, за рулем которого находился актер. По словам пресс-секретаря актера Алены Мажаровой, Денис Матросов проезжал светофор на зеленый свет, когда машина ДПС, двигавшаяся по автобусной полосе со включенными проблесковыми маячками, столкнулась с его автомобилем.
В результате аварии пострадали два сотрудника полиции, а также сам актер, но не сильно. В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт аварии.
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