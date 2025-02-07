Белоусов поблагодарил российских военных за взятие поселка Дружба в ДНР

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил слова благодарности российским военнослужащим, занявшим позиции в поселке Дружба, расположенном в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале российского ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109 отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Бои за Дружбу велись с осени 2024 года, когда российским войскам удалось прорвать украинскую оборону к востоку от Торецка и занять несколько населенных пунктов, а также город Артемово.

Согласно данным Всеукраинской переписи населения от 2001 года, в Дружбе проживали 1860 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили о срыве попытки контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. По данным ведомства, все атаки противника были отражены.