Белоусов поблагодарил российских военных за взятие поселка Дружба в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил слова благодарности российским военнослужащим, занявшим позиции в поселке Дружба, расположенном в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале российского ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109 отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Бои за Дружбу велись с осени 2024 года, когда российским войскам удалось прорвать украинскую оборону к востоку от Торецка и занять несколько населенных пунктов, а также город Артемово.
Согласно данным Всеукраинской переписи населения от 2001 года, в Дружбе проживали 1860 человек.
Ранее в Минобороны России сообщили о срыве попытки контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. По данным ведомства, все атаки противника были отражены.
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