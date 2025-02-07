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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поблагодарил российских военных за взятие поселка Дружба в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил слова благодарности российским военнослужащим, занявшим позиции в поселке Дружба, расположенном в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале российского ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109 отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Бои за Дружбу велись с осени 2024 года, когда российским войскам удалось прорвать украинскую оборону к востоку от Торецка и занять несколько населенных пунктов, а также город Артемово.

Согласно данным Всеукраинской переписи населения от 2001 года, в Дружбе проживали 1860 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили  о срыве попытки контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. По данным ведомства, все атаки противника были отражены. 

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Андрей Белоусов

политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
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