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Военная операция на Украине ,  
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Посол России пообещал ответ при задержании российских судов Британией

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Военная операция на Украине
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС)

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона соразмерно ответит на действия британского флота в случае задержания российских судов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Ответ с нашей стороны обязательно будет, и он будет абсолютно законным, и легитимным, и оправданным в таком случае», — сказал Келин.

Он отметил, что для регулирования морского сообщения существуют определенные правовые нормы. в частности, он упомянул конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, которая, как убежден дипломат, является «очень солидным документом, к которому серьезно относятся и серьезно его соблюдают».

«Согласно документу возможности задержания корабля в исключительно экономической зоне крайне ограничены. Это можно сделать, например, по подозрению в работорговле либо в контрабанде, что крайне редкие вещи. Поэтому всерьез говорить о других конкретных мерах нельзя. Естественно, какие-либо санкционные дела, подозрения РФ в чем-либо никак не могут фигурировать в качестве основания», — пояснил посол.

Дипломат также добавил, что у российской стороны есть «сильный скептицизм относительно планов Великобритании проверять так называемый теневой флот».

Дания 5 февраля заявила, что изменит правила прохода судов и усилит проверки танкеров, перевозящих российскую нефть через свои проливы.

Контроль будет ужесточен с целью защиты окружающей среды и обеспечения безопасности мореплавания, следует из сообщения. Усилия предпринимаются «в ответ на активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы».

Датские проливы — система проливов между Скандинавским и Ютландским полуостровами, соединяющая Балтийское море с Северным. Включает узкие проливы Малый Бельт, Большой Бельт, Эресунн, а также проливы Каттегат и Скагеррак. Эти проливы служат ключевым морским путем из портов Балтийского моря. Для России они являются важным маршрутом экспорта нефти из портов Усть-Луга и Приморск.

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