В зоне спецоперации на Украине погиб грузинский наемник Берия
Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Грузии Мамука Берия погиб в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщил командир части Вано Надирадзе на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин — Давида Двалишвили и Мамуку Берию», — написал он.
Подробности смерти грузинских наемников Надирадзе не сообщил.
Мамука — однофамилец советского генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берии.
В конце января Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего на стороне ВСУ. По версии следствия, в период с июня 2016 по май 2022 года тот прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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