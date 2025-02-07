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Военная операция на Украине ,  
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В зоне спецоперации на Украине погиб грузинский наемник Берия

Сюжет
Военная операция на Украине
Давид&nbsp;Двалишвили и Мамука&nbsp;Берия
Давид Двалишвили и Мамука Берия (Фото: Вано Надирадзе / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Грузии Мамука Берия погиб в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщил командир части Вано Надирадзе на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин — Давида Двалишвили и Мамуку Берию», — написал он.

Подробности смерти грузинских наемников Надирадзе не сообщил.

Мамука — однофамилец советского генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берии.

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В конце января Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего на стороне ВСУ. По версии следствия, в период с июня 2016 по май 2022 года тот прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Теги
ВСУ Украина наемники Грузия Военная операция на Украине
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