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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Худолеев

Актер Анатолий Худолеев умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, в котором он служил.

Как рассказали в театре, последний раз Худолеев вышел на сцену 15 ноября, сыграв в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Там не уточнили, что стало причиной смерти актера.

Худолеев родился 11 июля 1942 года в городе Чапаевске в Самарской области. Окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького, где остался работать. Через два года он перешел в Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки в Киеве. Там актер прослужил более десяти лет. В 1976 году Худолеев стал актером Театра имени Комиссаржевской, в котором сыграл более 50 ролей.

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Фото:Валерия Косилова / ТАСС

Худолеев также снимался в кино. В частности, он сыграл в таких фильмах, как «С весельем и отвагой», «Простая смерть», «Левша», и сериалах «20 декабря», «Противостояние», «Убойная сила», «Тихий дон». Кроме того, Худолеев исполнил эпизодические роли в нескольких сезонах «Улицы разбитых фонарей».

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