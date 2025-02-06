Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Худолеев
Актер Анатолий Худолеев умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, в котором он служил.
Как рассказали в театре, последний раз Худолеев вышел на сцену 15 ноября, сыграв в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Там не уточнили, что стало причиной смерти актера.
Худолеев родился 11 июля 1942 года в городе Чапаевске в Самарской области. Окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького, где остался работать. Через два года он перешел в Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки в Киеве. Там актер прослужил более десяти лет. В 1976 году Худолеев стал актером Театра имени Комиссаржевской, в котором сыграл более 50 ролей.
Худолеев также снимался в кино. В частности, он сыграл в таких фильмах, как «С весельем и отвагой», «Простая смерть», «Левша», и сериалах «20 декабря», «Противостояние», «Убойная сила», «Тихий дон». Кроме того, Худолеев исполнил эпизодические роли в нескольких сезонах «Улицы разбитых фонарей».
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин