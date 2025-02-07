Ермак обсудил с посланником Трампа предстоящий визит на Украину

Андрей Ермак (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак и спецпредставитель США Кит Келлог обсудили по телефону предстоящий визит американского представителя на Украину. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

В ходе телефонного разговора глава офиса президента Украины отметил, что приоритетом для страны является достижение справедливого и устойчивого мира. Ермак и Келлог также уделили внимание предстоящим встречам на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 14–16 февраля.

Накануне Келлог впервые встретился с послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой. «Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой, и моими коллегами», — написала дипломат после встречи в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Bloomberg сообщил, что Келлог на Мюнхенской конференции представит союзникам черновой вариант плана по урегулированию конфликта на Украине. В четверг, 6 февраля, спецпредставитель в эфире Newsmax опроверг эту информацию.

Келлог отметил, что представит план президент США Дональд Трамп после того, как его команда проработает его полностью. «Это не произойдет на следующей неделе. Мы проведем большие обсуждения с высокопоставленными лидерами в Европе и затем вернемся к президенту США с тем, что мы выяснили», — сказал он.