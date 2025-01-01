Два человека погибли при пожаре в самарском общежитии
В Промышленном районе Самары загорелось общежитие, погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
«Погибли два человека, 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается», — говорится в материале.
В пресс-службе отметили, что сообщение о пожаре в общежитии по адресу: Промышленный район, пер. Костромской, 11, поступило в 23:12 31 декабря, а уже в 1:59 огонь потушили.
В пожарно-специальной операции участвовали 120 специалистов и 30 единиц техники. Спасти удалось 40 человек, в том числе пятерых детей, также были эвакуированы 96 человек, в том числе 14 детей.
В новогоднюю ночь несколько пожаров также произошло в Петербурге, в частности в Красносельском, Невском, Колпинском и Приморском районах. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.
В ведомстве напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники, которые в МЧС назвали «временем несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники». Спасатели рекомендуют не запускать пиротехнику вблизи домов, линий электропередачи и скопления людей, а также держать расстояние от горящей петарды или фейерверка пять—десять метров.
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