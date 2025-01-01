 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Два человека погибли при пожаре в самарском общежитии

МЧС: два человека погибли при пожаре в самарском общежитии

В Промышленном районе Самары загорелось общежитие, погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«Погибли два человека, 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается», — говорится в материале.

В пресс-службе отметили, что сообщение о пожаре в общежитии по адресу: Промышленный район, пер. Костромской, 11, поступило в 23:12 31 декабря, а уже в 1:59 огонь потушили.

В пожарно-специальной операции участвовали 120 специалистов и 30 единиц техники. Спасти удалось 40 человек, в том числе пятерых детей, также были эвакуированы 96 человек, в том числе 14 детей.

В Краснодарском крае загорелась овощебаза на 1,4 тыс. кв. м
Общество

В новогоднюю ночь несколько пожаров также произошло в Петербурге, в частности в Красносельском, Невском, Колпинском и Приморском районах. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

В ведомстве напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники, которые в МЧС назвали «временем несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники». Спасатели рекомендуют не запускать пиротехнику вблизи домов, линий электропередачи и скопления людей, а также держать расстояние от горящей петарды или фейерверка пять—десять метров.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Самара погибшие МЧС пожар
Материалы по теме
В Краснодарском крае загорелась овощебаза на 1,4 тыс. кв. м
Общество
В Смоленской области начался пожар на нефтебазе из-за атаки дронов
Политика
На юго-западе Москвы загорелся склад с пластиком
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Подмосковье грузовик попал в аварию и устроил салютОбщество, 11:06
В Приднестровье отключили отопление после остановки подачи газа из РоссииПолитика, 10:58
Чем запомнился год председательства России в БРИКСPro, 10:41
WSJ назвала пять преград для реализации иммиграционной политики ТрампаПолитика, 10:22
Над Брянской областью за утро сбили два беспилотникаПолитика, 10:10
Два человека погибли при пожаре в самарском общежитииОбщество, 09:56
Кличко сообщил о взрывах в КиевеПолитика, 09:23
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
12 добрых фотографий года. ГалереяОбщество, 09:00 
WSJ оценила шанс сделки между Израилем и ХАМАС до ухода Байдена с постаПолитика, 08:54
Украина назвала «историческим событием» остановку транзита газа из РоссииПолитика, 08:39
С 1 января в России заработал новый инструмент накопленийИнвестиции, 08:20
В десяти регионах России запретили майнинг криптовалютТехнологии и медиа, 08:20
Россия прекратила поставки газа в Европу через УкраинуБизнес, 08:05
В России вступила в силу прогрессия НДФЛ с пятью ставкамиЭкономика, 08:00