МЧС: два человека погибли при пожаре в самарском общежитии

Два человека погибли при пожаре в самарском общежитии

В Промышленном районе Самары загорелось общежитие, погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«Погибли два человека, 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается», — говорится в материале.

В пресс-службе отметили, что сообщение о пожаре в общежитии по адресу: Промышленный район, пер. Костромской, 11, поступило в 23:12 31 декабря, а уже в 1:59 огонь потушили.

В пожарно-специальной операции участвовали 120 специалистов и 30 единиц техники. Спасти удалось 40 человек, в том числе пятерых детей, также были эвакуированы 96 человек, в том числе 14 детей.

В новогоднюю ночь несколько пожаров также произошло в Петербурге, в частности в Красносельском, Невском, Колпинском и Приморском районах. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

В ведомстве напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники, которые в МЧС назвали «временем несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники». Спасатели рекомендуют не запускать пиротехнику вблизи домов, линий электропередачи и скопления людей, а также держать расстояние от горящей петарды или фейерверка пять—десять метров.