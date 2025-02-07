В Армении арестовали четырех россиян, разрисовавших вагоны метро
Суд в Армении арестовал четырех граждан России и гражданина Литвы, разрисовавших вагоны метро в Ереване, сообщает портал Shamshyan.
Их задержали на контрольно-пропускном пункте Багаташен, расположенном на армяно-грузинской границе, при попытке покинуть страну. Суд отправил всех пятерых под стражу на два месяца. Их подозревают в хулиганстве.
Об инциденте в метрополитене Еревана ранее сообщил его директор Бабкен Седракян. Он рассказал, что 1 февраля несколько человек в масках остановили один из поездов, сорвав стоп-кран, и разрисовали его цветными красками. По данным МВД, они общались между собой на русском языке, заблокировали вход в метро и бросали камни в поезд, из-за чего тот не мог проехать дальше.
Shamshyan пишет, что задержанному литовцу 36 лет, он является директором архитектурной мастерской. Арестованные россияне — молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, один из них учится в колледже «Московского художественно-промышленного института» (МХПИ). Среди задержанных, по информации Shamshyan, также есть студент Московского колледжа архитектуры и градостроительства и учащийся Самарского государственного технического университета.
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