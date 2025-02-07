 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Армении арестовали четырех россиян, разрисовавших вагоны метро

В Армении арестовали литовца и четырех россиян, разрисовавших вагоны метро

Суд в Армении арестовал четырех граждан России и гражданина Литвы, разрисовавших вагоны метро в Ереване, сообщает портал Shamshyan.

Их задержали на контрольно-пропускном пункте Багаташен, расположенном на армяно-грузинской границе, при попытке покинуть страну. Суд отправил всех пятерых под стражу на два месяца. Их подозревают в хулиганстве.

Об инциденте в метрополитене Еревана ранее сообщил его директор Бабкен Седракян. Он рассказал, что 1 февраля несколько человек в масках остановили один из поездов, сорвав стоп-кран, и разрисовали его цветными красками. По данным МВД, они общались между собой на русском языке, заблокировали вход в метро и бросали камни в поезд, из-за чего тот не мог проехать дальше.

Хулиганы расписали краской могилу Дарвина в Вестминстерском аббатстве
Общество
Фото:Jamie Lowe / Just Stop Oil / Reuters

Shamshyan пишет, что задержанному литовцу 36 лет, он является директором архитектурной мастерской. Арестованные россияне — молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, один из них учится в колледже «Московского художественно-промышленного института» (МХПИ). Среди задержанных, по информации Shamshyan, также есть студент Московского колледжа архитектуры и градостроительства и учащийся Самарского государственного технического университета.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Армения Ереван Метро россияне Литва хулиганство
Материалы по теме
Пять человек отправили в изолятор за мелкое хулиганство в «Мутаборе»
Общество
СК завел дело о хулиганстве после стрельбы на севере Петербурга
Общество
Мэра камчатского Елизово задержали по делу о хулиганстве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Генпрокуроры 13 штатов оспорят доступ DOGE к конфиденциальным даннымПолитика, 03:46
В Армении арестовали четырех россиян, разрисовавших вагоны метроОбщество, 03:28
Reuters узнал, что штат USAID сократят в 34 разаПолитика, 03:27
Белгородские власти назвали число населенных пунктов, где отселили людейПолитика, 03:04
Власти Вологодской области обсудят возможность полного запрета на абортыПолитика, 02:51
Чехия ужесточила правила получения гражданства для россиянОбщество, 02:29
Песков на вопрос о встрече Путина и Трампа посоветовал не торопитьсяПолитика, 02:20
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
На Украине запретили использовать органы погибших военных для пересадкиПолитика, 01:46
Трамп ввел санкции против МУСПолитика, 01:31
США назвали условие продолжения помощи другим странамПолитика, 01:24
Правительство выделило на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс ₽412 млнОбщество, 01:14
Эксперты объяснили запах газа в Астрахани после остановки газового заводаОбщество, 01:00
Власти Киева сообщили о работе ПВОПолитика, 00:39
Минюст США распустил группу по поиску активов российского бизнесаПолитика, 00:30