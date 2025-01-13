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Хулиганы расписали краской могилу Дарвина в Вестминстерском аббатстве

Фото: Jamie Lowe / Just Stop Oil / Reuters
Фото: Jamie Lowe / Just Stop Oil / Reuters

Активисты из движения Just stop oil («Просто остановите нефть») расписали краской могилу Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве, сообщает газета The Independent.

Представительницы движения, две женщины 77 и 66 лет, написали оранжевой краской фразу «1,5 is dead» («полтора градуса мертвы») на могиле ученого. По их словам, это ссылка на данные о прохождении климатом планеты барьера в 1,5 градуса Цельсия: средняя температура на планете за 2024 год превысила температуру в доиндустриальную эпоху на 1,5 градуса Цельсия. Этот барьер страны ООН признали границей безопасности в 2015 году.

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«Чарльз Дарвин перевернулся бы в своей могиле, узнай он, что мы находимся в разгаре шестого массового вымирания», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте движения. Активисты требуют, чтобы правительство Великобритании запретило разработку новых месторождений нефти, угля и газа к 2030 году.

Полиция задержала протестующих женщин, их подозревают в причинении серьезного ущерба мемориальному объекту. Работа Вестминстерского аббатства не была нарушена.

Вестминстерское аббатство — готическая церковь в Лондоне. В ее стенах происходит коронация монархов, там находятся могилы правителей и выдающихся британцев.

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активисты Великобритания Вестминстерское аббатство
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