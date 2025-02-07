На Украине запретили использовать органы погибших военных для пересадки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий изымать органы для трансплантации у погибших военных, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ.
В частности, запрещается использовать для пересадки и изготовления биоимплантов органы граждан из состава сил обороны и сил безопасности Украины, погибших при исполнении ими служебных обязанностей.
Кроме того, закон устанавливает запрет на изъятие органов у всех людей, погибших «в результате вооруженной агрессии против Украины» или «применения мер принуждения» сотрудниками силовых структур, а также у детей-сирот, людей, признанных недееспособными, и граждан, личность которых не установлена.
В декабре в Минздраве Украины сообщали, что за 2024 год в стране было проведено 467 операций по трансплантации внутренних органов: в частности, украинские врачи пересадили 311 почек, 93 печени и 63 сердца. В более чем 65% случаев органы для пересадки были взяты у умерших доноров.
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