Порт в Польше обязали убрать стоящий там с 2017 года российский танкер «Хатанга»

Порт Гдыни в Польше обязали убрать стоящий с 2017 года российский танкер

Порт Гдыни в Польше обязали убрать российский танкер «Хатанга», который стоит там с 2017 года, сообщило польское Министерство инфраструктуры в соцсети Х.

Соответствующее решение вынес директор Морского управления Гдыни. «Судно ставит под угрозу безопасность судоходства и выведено из эксплуатации», — говорится в сообщении министерства.

Теперь администрация порта должна вывести судно из своей акватории в течение ближайших трех месяцев. Как подчеркнули в ведомстве, управление порта Гдыни также потребует от российской стороны возместить расходы за весь период стоянки судна.

«Хатанга» прибыл в Гдыню в 2017 году, однако не прошел плановую проверку и был задержан до проведения соответствующего ремонта. Как поясняли в администрации порта, судно имеет статус «задержанной» единицы — это означает, что оно не может покинуть порт самостоятельно, пока не пройдет повторную проверку.

В 2020 году АО «Мурманское морское пароходство» (ММП), которому принадлежит судно, было признано банкротом. В середине декабря 2024 года и в январе танкер дважды отрывался от причала. Оба раза для предотвращения столкновения «Хатанги» с другими суднами требовалось вмешательство буксиров.