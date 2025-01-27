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Политика ,  
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Aftonbladet сообщила о слежке Швеции и Эстонии за танкером «Псков»

Танкер СПГ &laquo;Псков&raquo;
Танкер СПГ «Псков» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Танкер «Псков» со сжиженным природным газом находился в районе, где 26 января был поврежден подводный кабель связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Это следует из данных слежки за ним финских и эстонских судов наблюдения, сообщила газета Aftonbladet.

По данным портала Yle, один из бывших владельцев «Пскова» — российская нефтегазовая компания «Газпром». За минувший год танкер менял флаг два раза, на момент публикации новости шел под флагом Барбадоса, направляясь в пункт назначения — порт Ураше у Выборга.

Утром 27 января «Псков» все еще сопровождался эстонским судном, уточнил портал со ссылкой на службу морского движения.

Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля
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Фото:dpa / Global Look Press

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения в Балтийском море 26 января. Компания — владелец кабеля, Латвийский государственный радиотелевизионный центр, — заявила, что «повреждение вызвано внешними воздействиями».

Позже Военно-морские силы (ВМС) Латвии обнаружили на месте повреждения кабеля сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты, ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.

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Теги
Швеция кабель спцесвязи Газпром Россия
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