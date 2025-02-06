Путин заявил о необходимости технологического превосходства России

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России необходимо стать конкурентоспособной по ключевым направлениям в развитии науки и техники, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию.

Он напомнил, что в конце года поручал кабмину и РАН заняться обеспечением «не просто самодостаточности страны в важнейших отраслях, а превосходства отечественных наукоемких технологий и продукции в жизненно важных сферах».

Для этого, по мнению главы государства, России нужны специалисты, способные создавать уникальные решения для новых индустрий и готовые использовать новейшие методы проектирования и конструирования.

На одном из предыдущих заседаний совета Путин анонсировал указ о главных направлениях научно-технологического развития России. Документ был подписан 18 июня 2024 года.

Среди этих направлений перечислены, в частности, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, высокоэффективная энергетика и повышение уровня образования россиян.