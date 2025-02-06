 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Житель Краснодара получил 16 лет за поджоги и попытку взорвать АЗС

Фото: uovs_info / Telegram
Фото: uovs_info / Telegram

Южный окружной военный суд отправил в колонию на 16 лет жителя Краснодара Эдуарда Гладких за поджоги релейных шкафов и попытку теракта, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в октябре 2023 года Гладких подтолкнул к поджогу неустановленный собеседник в мессенджере. Краснодарец вскрыл дверь шкафа, облил его содержимое бензином и поджег, что привело к полному уничтожению устройства. Через два месяца он повторил преступление.

Затем другой собеседник уговорил Гладких на организацию взрыва автозаправочной станции в Краснодаре. Мужчина прибыл к тайнику с деталями взрывного устройства, но преступление предотвратили оперативники, заменив бомбу муляжом. При попытке вскрыть тайник Гладких задержали.

Дополнительно выяснилось, что в 2023 году Гладких собрал дикорастущую коноплю, которую хранил у себя дома до изъятия.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса — п. «б» ч. 2 ст. 281 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на терроризм), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (покушение на незаконное приобретение оружия), ч. 1 ст. 228 (незаконное хранение наркотических веществ).

Гладких будет отбывать наказание в колонии строгого режима, причем первые три года — в тюрьме. Ему также назначен штраф в размере 300 тыс. руб.

Украинцу дали 14 лет лишения свободы за вербовку в Ростовской области
Политика
Фото:Валентин Антонов / ТАСС

В декабре 2024 года ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье против главы предприятия оборонно-промышленного комплекса, задержав семь человек.

Задержанные собрали самодельное взрывное устройство и заложили его под автомобиль главы предприятия, после чего скрылись. Для подготовки акта они использовали компоненты, которые хранились в тайнике. В ходе расследования выяснилось, что действия злоумышленников координировались через зарубежные мессенджеры с сотрудниками спецслужб Украины.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
поджог Краснодар незаконное хранение покушение
Материалы по теме
Бизнесмену запросили девять лет колонии за некачественные рубашки для МВД
Бизнес
Укравшие 470 т топлива из нефтепровода получили до пяти лет колонии
Общество
Экс-координатор «Голоса» получил четыре года колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 18:12
Журова посоветовала Валиевой отдать отобранные за допинг медалиСпорт, 20:04
Владельцы акций «Озон Фармацевтики» смогут получить налоговую льготуИнвестиции, 20:02
Житель Краснодара получил 16 лет за поджоги и попытку взорвать АЗСОбщество, 19:35
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 годаИнвестиции, 19:33
Роттердам-2025: куриная слепота и «Сверкающие кулаки»Стиль, 19:30
Новак анонсировал пересмотр вызвавшего в Абхазии протесты соглашенияПолитика, 19:29
Лучший тренер КХЛ раскритиковал судей за отказ с ним здороватьсяСпорт, 19:28
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Иран представил первый авианосец для дроновПолитика, 19:23
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 19:22
Израиль показал позолоченный пейджер — подарок Нетаньяху ТрампуПолитика, 19:20
За сутки в России выявили более семи тысяч иностранцев-нелегаловПолитика, 19:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:13
ЦБ раскрыл, сколько валюты купили россияне в 2024 годуФинансы, 19:13
Молодые, дерзкие и разумные: для кого создают часы NORQAINСтиль, 19:06