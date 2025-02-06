Житель Краснодара получил 16 лет за поджоги и попытку взорвать АЗС

Фото: uovs_info / Telegram

Южный окружной военный суд отправил в колонию на 16 лет жителя Краснодара Эдуарда Гладких за поджоги релейных шкафов и попытку теракта, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в октябре 2023 года Гладких подтолкнул к поджогу неустановленный собеседник в мессенджере. Краснодарец вскрыл дверь шкафа, облил его содержимое бензином и поджег, что привело к полному уничтожению устройства. Через два месяца он повторил преступление.

Затем другой собеседник уговорил Гладких на организацию взрыва автозаправочной станции в Краснодаре. Мужчина прибыл к тайнику с деталями взрывного устройства, но преступление предотвратили оперативники, заменив бомбу муляжом. При попытке вскрыть тайник Гладких задержали.

Дополнительно выяснилось, что в 2023 году Гладких собрал дикорастущую коноплю, которую хранил у себя дома до изъятия.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса — п. «б» ч. 2 ст. 281 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на терроризм), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (покушение на незаконное приобретение оружия), ч. 1 ст. 228 (незаконное хранение наркотических веществ).

Гладких будет отбывать наказание в колонии строгого режима, причем первые три года — в тюрьме. Ему также назначен штраф в размере 300 тыс. руб.

В декабре 2024 года ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье против главы предприятия оборонно-промышленного комплекса, задержав семь человек.

Задержанные собрали самодельное взрывное устройство и заложили его под автомобиль главы предприятия, после чего скрылись. Для подготовки акта они использовали компоненты, которые хранились в тайнике. В ходе расследования выяснилось, что действия злоумышленников координировались через зарубежные мессенджеры с сотрудниками спецслужб Украины.