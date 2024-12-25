ФСБ задержала 7 человек за попытку теракта против главы предприятия ОПК

Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, задержаны за попытку теракта против главы одного из предприятий ОПК, сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, они собрали СВУ и заложили его под машину

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Оперативники ФСБ предотвратили в Подмосковье теракт украинских спецслужб против одного из руководителей оборонного предприятия. Задержаны семь граждан России, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там указали, что подозреваемые наблюдали за стоянкой, где стоил личный автомобиль руководителя предприятия ОПК. Позже они собрали и заложили под автомобиль самодельное взрывное устройство (СВУ) из компонентов, которые лежали в тайнике.

Подозреваемые жили в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. В ФСБ добавили, что их действия координировали «сотрудники спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров». Соответствующие данные подтверждаются информацией и перепиской, которую нашли в телефонах у подозреваемых.

В ФСБ также отметили, что задержанные до этого помогали телефонным мошенникам с Украины. В частности, они незаконно устанавливали и обслуживали так называемые сим-боксы, используемые для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков, указали в ФСБ.

«В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — добавили в спецслужбе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору).

17 декабря в Москве при теракте погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователи полагают, что взрывное устройство заложили в самокат, который был припаркован около подъезда дома, откуда утром выходили военные.

На следующий день СК и МВД сообщили о задержании предполагаемого исполнителя — гражданина Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что был завербован спецслужбами Украины и должен был получить $100 тыс. и выезд в Европу.

В ФСБ пообещали, что причастные к организации убийства Кириллова будут разысканы и понесут заслуженное наказание. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Украине «неминуемым возмездием».