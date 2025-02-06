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Ограничения для мигрантов ,  
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За сутки в России выявили более семи тысяч иностранцев-нелегалов

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники МВД России за сутки выявили 7191 иностранца из нового реестра контролируемых лиц при проверке более 62 тыс. приезжих, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Таким образом, по результатам проверки не обнаружены еще 55 570 иностранных граждан.

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Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

Реестр контролируемых лиц МВД начал работать с 5 февраля. Он включил всех иностранцев, незаконно находящихся в России.

В него можно попасть в нескольких случаях:

  • при истечении срока временного пребывания, разрешения на временное проживание и прочего;
  • при аннулировании разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство;
  • при прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения в стране;
  • при административном выдворении;
  • при депортации, запрете или ограничении выезда;
  • при незаконном пересечении границы России;
  • при наличии вступившего в силу обвинительного приговора.

Если иностранец попадет в реестр, то он не сможет изменять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы субъекта России, в котором он проживает, приобретать и регистрировать недвижимость, транспорт, заключать брак, открывать компании или ИП, банковский счет, сдавать экзамены на управление и управлять автомобилем.

Проверить наличие себя в реестре можно на официальном сайте МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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Теги
иммигранты Ирина Волк реестр МВД нелегальные мигранты
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