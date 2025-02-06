Анна Скороход (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «бредом» озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским цифры потерь вооруженных сил страны, передало издание «Страна» со ссылкой на заявление нардепа в эфире украинского телемарафона.

Она посоветовала Зеленскому «перестать слушать всяких... и требовать, чтобы ему предоставляли достоверные данные», а не «озвучивать тот бред, который озвучивается».

В феврале Зеленский заявил британскому журналисту Пирсу Моргану, что у ВСУ погибли 45 100 человек за время военной операции, передала «Страна». В декабре 2024 года президент заявлял о 43 тыс. погибших, из чего следует, что число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек, уточнило издание. По такой логике ВСУ теряют в день 36 человек погибшими.

По словам Скороход, «россиян бы уже давно не было», если бы данные о соотношении раненых 1 к 17 и погибших 1 к 10 были реальными.

Ранее в этот день «Страна» сообщила со ссылкой на служащего в рядах ВСУ журналиста Владимира Бойко о том, что на фронте погибло гораздо больше украинских солдат, чем заявил Зеленский. Он считает, что 45 100 погибших — это только те люди, тела которых удалось эвакуировать с поля боя и официально идентифицировать.