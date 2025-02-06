 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Депутат Рады нецензурно отозвалась о данных Зеленского о потерях ВСУ

Нардеп Скороход: слова Зеленского о числе погибших солдат ВСУ — бред
Сюжет
Военная операция на Украине
Анна Скороход
Анна Скороход (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «бредом» озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским цифры потерь вооруженных сил страны, передало издание «Страна» со ссылкой на заявление нардепа в эфире украинского телемарафона.

Она посоветовала Зеленскому «перестать слушать всяких... и требовать, чтобы ему предоставляли достоверные данные», а не «озвучивать тот бред, который озвучивается».

В феврале Зеленский заявил британскому журналисту Пирсу Моргану, что у ВСУ погибли 45 100 человек за время военной операции, передала «Страна». В декабре 2024 года президент заявлял о 43 тыс. погибших, из чего следует, что число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек, уточнило издание. По такой логике ВСУ теряют в день 36 человек погибшими.

По словам Скороход, «россиян бы уже давно не было», если бы данные о соотношении раненых 1 к 17 и погибших 1 к 10 были реальными.

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Минобороны России

Ранее в этот день «Страна» сообщила со ссылкой на служащего в рядах ВСУ журналиста Владимира Бойко о том, что на фронте погибло гораздо больше украинских солдат, чем заявил Зеленский. Он считает, что 45 100 погибших — это только те люди, тела которых удалось эвакуировать с поля боя и официально идентифицировать.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Персоны
Украина Владимир Зеленский потери Верховная рада Украины
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Политика
Министр обороны России раскрыл потери ВСУ с начала конфликта
Политика
Минобороны назвало потери ВСУ за четыре месяца боев в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 18:12
Журова посоветовала Валиевой отдать отобранные за допинг медалиСпорт, 20:04
Владельцы акций «Озон Фармацевтики» смогут получить налоговую льготуИнвестиции, 20:02
Житель Краснодара получил 16 лет за поджоги и попытку взорвать АЗСОбщество, 19:35
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 годаИнвестиции, 19:33
Роттердам-2025: куриная слепота и «Сверкающие кулаки»Стиль, 19:30
Новак анонсировал пересмотр вызвавшего в Абхазии протесты соглашенияПолитика, 19:29
Лучший тренер КХЛ раскритиковал судей за отказ с ним здороватьсяСпорт, 19:28
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Иран представил первый авианосец для дроновПолитика, 19:23
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 19:22
Израиль показал позолоченный пейджер — подарок Нетаньяху ТрампуПолитика, 19:20
За сутки в России выявили более семи тысяч иностранцев-нелегаловПолитика, 19:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:13
ЦБ раскрыл, сколько валюты купили россияне в 2024 годуФинансы, 19:13
Молодые, дерзкие и разумные: для кого создают часы NORQAINСтиль, 19:06