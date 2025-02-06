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Путин пошутил про возможность отправить коров на Марс

Путин пошутил про возможность отправить коров на Марс
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Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле пошутил насчет того, позволят ли современные защитные материалы безопасно долететь коровам до Марса.

«Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?» — спросил Путин.

Ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов, ответила одна из лауреатов, Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета им. В. Шухова, которая занимается созданием таких компонентов.

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Фото:nasa.gov

Она отметила, что ученые постараются отправить в космос и коров, если это и правда понадобится.

«Это я же пошутил насчет коров. Нам здесь [на Земле] коровы нужны. <…> А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет все-таки», — сказал Путин.

Черкашина ответила, что «наука не стоит на месте».

«То есть сегодня пока таких материалов нет, но в целом <…> это возможно», — сделал вывод Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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