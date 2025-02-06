Путин пошутил про возможность отправить коров на Марс
Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле пошутил насчет того, позволят ли современные защитные материалы безопасно долететь коровам до Марса.
«Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?» — спросил Путин.
Ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов, ответила одна из лауреатов, Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета им. В. Шухова, которая занимается созданием таких компонентов.
Она отметила, что ученые постараются отправить в космос и коров, если это и правда понадобится.
«Это я же пошутил насчет коров. Нам здесь [на Земле] коровы нужны. <…> А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет все-таки», — сказал Путин.
Черкашина ответила, что «наука не стоит на месте».
«То есть сегодня пока таких материалов нет, но в целом <…> это возможно», — сделал вывод Путин.
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