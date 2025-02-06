Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попало на видео

Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

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Очевидцы сняли место крушения легкомоторного самолета в Московской области. На кадрах видно поле, на котором лежат горящие обломки.

Самолет разбился в Московской области днем 6 февраля. Крушение произошло в районе аэродрома Мячково в Раменском районе. В результате крушения погибли два человека. Самолет после падения сгорел.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку обстоятельств крушения. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также подтвердила крушение самолета в районе аэродрома Мячково.