Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Очевидцы сняли место крушения легкомоторного самолета в Московской области. На кадрах видно поле, на котором лежат горящие обломки.
Самолет разбился в Московской области днем 6 февраля. Крушение произошло в районе аэродрома Мячково в Раменском районе. В результате крушения погибли два человека. Самолет после падения сгорел.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку обстоятельств крушения. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также подтвердила крушение самолета в районе аэродрома Мячково.
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