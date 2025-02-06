В Екатеринбурге задержали блогера Анисимова по делу об экстремизме

Евгений Анисимов (Фото: eanissimov / VK)

Уральского блогера Евгения Анисимова, автора YouTube-канала «Прекрасная Россия», задержали в Екатеринбурге по делу об экстремизме, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

YouTube-канал «Прекрасная Россия» насчитывает 194 тысячи подписчиков. В описании канала указано, что он является ресурсом сетевого издания «Ермак-Медиа». Помимо этого, Анисимов является администратором Telegram-канала «Кортадор».

По информации источников агентств, Анисимов подозревается в распространении экстремистских материалов. В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды. По ней блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и выходцев из стран Центральной Азии, сообщил екатеринбургскому порталу 66.ru источник, близкий к силовым структурам. В настоящий момент с блогером проводятся следственные мероприятия, а его местонахождение неизвестно даже его адвокату Наталье Волковой.

Следственные действия также проходят у директора интернет-издания «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, добавил источник портала. По данным правоохранительных органов, ему может вменяться выдача Анисимову аккредитации для журналистской деятельности. Следствие предполагает, что блогер мог использовать статус журналиста в качестве прикрытия для распространения экстремистских материалов.

В силовых структурах ТАСС также сообщили, что Telegram-канал Анисимова фигурировал в отчетах украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО). По данным следствия, блогер мог участвовать в кампании по дискредитации руководства Курской области, направленной на создание недоверия к региональной власти.

Уголовное преследование Анисимова началось весной 2024 года. Следствие полагает, что свердловский предприниматель Юрий Аксенов заказал журналистское расследование, которое впоследствии опубликовал автор «Прекрасной России». В этом материале бизнесмен Богдан Новорок обвинялся в махинациях с земельными участками.