Уголовное дело производителей «Мистера сидра» направили в суд Самары

Анар Гусейнов (справа) (Фото: Наталья Хороших / ТАСС)

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении производителей контрафактного сидра, от которого погибли 50 человек, Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу», — заявили в прокуратуре.

Гусейнов и Айрапетян обвиняются по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей).

По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО «Анди» Гусейнов и Айрапетян организовали в Самаре производство сидра на продажу. Чтобы удешевить процесс и сократить время, они стали добавлять в сок этиловый спирт, не оставляя яблоки на длительное брожение, рассказали в прокуратуре.

Для этого Айрапетян купил не менее 4 тыс. л спирта без документов, подтверждающих его легальность. Ранее этот спирт был похищен продавцами Алексеем и Дмитрием Егоровыми, а также Иваном Гребенкиным со склада ГУ МВД России по Самарской области.

Спирт был не этиловым, а метиловым, но производители, не проверив, приготовили из него 48 тыс. л сидра под лейблом «Мистер сидр» и «Лето сидр», а при продаже на этикетках написали ложный состав.

Так, они поставили более 30 тыс. л продукта в разные магазины Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

Полсотни человек умерли, выпив этот сидр, а еще 66 — пострадали, уточнили в прокуратуре. Общая сумма исков от потерпевших составила свыше 46 млн руб.

Ранее суд вынес приговоры братьям Егоровым и Гребенкину за кражу метилового спирта. Бывшего полицейского приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, других — к трем годам и трем месяцам, а также к трем годам и шести месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов. Все трое признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК (покушение на кражу в крупном размере).