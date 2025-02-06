Умер актер из фильма «Челюсти» Пол Хью Мориарти

Пол Хью Мориарти (Фото: Ian Gavan / Getty Images)

Британский актер Пол Хью Мориарти, известный по ролям в фильмах «Долгая Страстная пятница», «Карты, деньги, два ствола» и «Челюсти 3», скончался 2 февраля в возрасте 86 лет. О смерти актера сообщила благотворительная организация по борьбе с раком Orchid Cancer.

«Мы глубоко опечалены смертью Пола Мориарти. Он был талантливым актером и преданным сторонником нашей организации. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто имел честь его знать», — говорится в заявлении организации.

Мориарти прославился ролью Разора в гангстерском фильме «Долгая Страстная пятница» (1980), где снимался вместе с Бобом Хоскинсом и Хелен Миррен. Позже он сыграл Хэтчета Гарри в культовом криминальном триллере Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1998). Также актер появился в таких фильмах, как «Игры патриотов», «Квадрофения», «Скам», «Загадка» и «Зло никогда не умирает».

Как уточнила газета The Mirror, до актерской карьеры Мориарти работал докером в Лондоне и занимался боксом. В мир кино будущий актер попал случайно, когда его заметила съемочная группа, работавшая в коммерческих доках. На телевидении Мориарти дебютировал в 1978 году в сериале «Закон и порядок» и позднее снялся в проектах «Китайский детектив», «Птица добычи», «Полиция», «Профессионалы», «Клуб «Парадайз» и «Доктора». Его последняя телевизионная работа вышла в 2005 году.