В США умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, американец Дик Баттон умер в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на Ассоциацию фигурного катания США сообщает AP.
Баттон выиграл золотые медали на Олимпиадах 1948 и 1952 годов, также он побеждал на пяти подряд чемпионатах мира (1948–1952).
Американец в 1948 году стал первым фигуристом, кому удалось сделать двойной аксель на соревнованиях. Позднее он первым сделал тройной риттбергер.
После завершения карьеры Баттон много лет комментировал фигурное катание на телеканале NBC. В 2015 году его включили в Зал славы спортивного вещания.
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