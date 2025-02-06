В Харькове ветеран ВСУ подорвался на бомбе в покрышке

Фото: Кирилл Чуботин / Global Look Press

На Украине 52-летний ветеран ВСУ получил ранения в результате взрыва устройства, которое 38-летняя жительница Харькова заложила рядом с домом военного, сообщил сайт «Страна».

Издание уточнило, что женщина установила взрывчатку в автомобильную покрышку, а рядом спрятала телефон. На следующий день устройство было взорвано дистанционно.

Жительницу Харькова задержали, следствие заявило, что женщина была завербована.

Теракт произошел в Харькове возле частного дома военного в конце января 2025 года, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Женщина носила парики, а после взрыва, пыталась уничтожить всю одежду, в которой была во время его подготовки взрыва. По информации спецслужбы, женщина получила инструкцию забрать из тайника самодельное взрывное устройство и заложить его в закопанной автомобильной шине.

Следователи подозревают ее по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Задержанную поместили под стражу без права внесения залога, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в октябре 2024 года в Краматорске (ДНР) взорвали автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль заранее, взрыв прогремел в 9:30 при попытке завести машину. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Пострадал начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады, после взрыва мужчина остался жив, но ему оторвало конечность.