В Харькове ветеран ВСУ подорвался на бомбе в покрышке
На Украине 52-летний ветеран ВСУ получил ранения в результате взрыва устройства, которое 38-летняя жительница Харькова заложила рядом с домом военного, сообщил сайт «Страна».
Издание уточнило, что женщина установила взрывчатку в автомобильную покрышку, а рядом спрятала телефон. На следующий день устройство было взорвано дистанционно.
Жительницу Харькова задержали, следствие заявило, что женщина была завербована.
Теракт произошел в Харькове возле частного дома военного в конце января 2025 года, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Женщина носила парики, а после взрыва, пыталась уничтожить всю одежду, в которой была во время его подготовки взрыва. По информации спецслужбы, женщина получила инструкцию забрать из тайника самодельное взрывное устройство и заложить его в закопанной автомобильной шине.
Следователи подозревают ее по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Задержанную поместили под стражу без права внесения залога, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее в октябре 2024 года в Краматорске (ДНР) взорвали автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль заранее, взрыв прогремел в 9:30 при попытке завести машину. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Пострадал начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады, после взрыва мужчина остался жив, но ему оторвало конечность.
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