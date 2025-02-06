У бывшего генерала Генштаба выманили почти ₽20 млн за алиби от госизмены

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Генерал-лейтенант в отставке Герман Гриднев стал жертвой мошенничества: он перевел преступникам более 19,5 млн руб., пытаясь доказать, что не финансировал ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

До отставки 85-летний Гриднев проходил службу в Генштабе российской армии.

Мошенники получили личные данные генерала от самого Гриднева, позвонив ему от имени оператора связи под предлогом перерегистрации абонентов.

После этого неизвестные звонили Гридневу уже от имени сотрудников спецслужб. Им удалось убедить генерала, что с его счета были похищены деньги. Более того, мошенники сообщили, что украденные у генерала деньги пошли на помощь Вооруженным силам Украины, а за это грозит уголовное наказание.

На следующем этапе преступники убедили генерала, что для обеспечения алиби он должен передать им оставшуюся сумму. В результате Гриднев передал курьеру около 19,5 млн руб.

Гриднев понял, что его обманули, спустя некоторое время. Он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

Гриднев в 1990-е годы работал в Генштабе Вооруженных сил России, а в последние годы был председателем совета ветеранов по Коптевскому району, уточнил ТАСС.

Ранее в феврале Центробанк опубликовал данные, по которым за 2024 год россияне подали в Банк России 28,3 тыс. жалоб на действия мошенников. По сравнению с 2023 годом число таких обращений подскочило в 1,9 раза, а их доля в общем потоке негативных отзывов банковских клиентов увеличилась с 9,3 до 13,8%.

Всего россияне за год направили регулятору 205 тыс. жалоб на кредитные организации. Тема мошенничества второй год подряд держится в топ-3 по популярности. Первое место занимают недобросовестные практики банков в сфере потребкредитования (17,3% обращений, или 35,5 тыс.), почти такая же доля — 17% — в 2024 году стала приходиться на проблемы клиентов с расчетными счетами.