В Останкино появится новая автодорога вдоль путей МЦД

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Северо-Восточном округе Москвы появится новая автомагистраль, которая протянется почти на 2 км вдоль основного хода Октябрьской железной дороги. Это следует из проекта на портале госзакупок, опубликованного 4 февраля. Первым на заявку обратило внимание издание MSK1.RU.

Трасса пройдет по промзоне и соединит улицу Академика Королева (в районе эстакады монорельса) с Шереметьевской улицей (в районе путепровода над железной дорогой). В непосредственной близости расположена платформа Останкино электричек Ленинградского направления и МЦД-3.

В районе пересечения улицы Академика Королева с будущей трассой с 2023 года готовится продление Валаамской улицы. Таким образом, возведение нового участка позволит напрямую соединить МСД неподалеку от станции «Лихоборы» с районом Марьиной Рощи.

Проектно-изыскательные работы выставлены на открытый аукцион, начальная цена контракта составляет 518 млн руб. Также в рамках этого контракта планируется возведение трех комплексов для обслуживания МСД в разных районах города.