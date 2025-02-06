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Бард погиб, выпав из окна во время обыска в его квартире в Петербурге

Вадим Стройкин
Вадим Стройкин (Фото: vadimcamelot / VK)

Бард Вадим Стройкин из Екатеринбурга выпал из окна, подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией. Это произошло во время обысков, проводимых силовиками в его квартире на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге в рамках дела по статье об экстремизме, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник. Барду было 58 лет.

Газета уточнила, что пока правоохранители работали, Стройкин отошел в свободную комнату и выпал из окна. «Мужчина скончался на месте. Следственный комитет проводит проверку», — добавил собеседник издания.

По делу ведется проверка, сообщили РБК в главном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

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Музыкант родился на Урале в городе Снежинске. С детства увлекался музыкой. Он окончил геологоразведочный факультет в Свердловском горном институте. Позже прошел обучение в Британской школе журналистики и устроился работать на радиостанцию «Эхо Москвы — Екатеринбург», где был автором и ведущим программы «Антология авторской песни».

Позже работал на турбазе в Башкирии, дошел до должности управляющего. В 2008 году открыл свою турфирму в Екатеринбурге под названием «Камелот-Тур».

В последние годы занимался преподаванием игры на гитаре в своей «Школе гитары Вадима Стройкина».

У музыканта есть несколько выпущенных дисков, также он писал прозу.

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