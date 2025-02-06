Депутат назвала условия баланса рабочего времени и роста рождаемости
Предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней для повышения рождаемости, которое выдвинули власти Токио, может быть полезно и для России, однако из-за дефицита кадров оно сейчас неактуально.
Об этом заявила РБК представитель замруководителя фракции Госдумы «Новые люди» Сарданы Авксентьевой. Ранее депутат предложила присмотреться к этому примеру. «России стоило бы присмотреться к эксперименту с четырехдневной рабочей неделей. Для многих работающих матерей это станет спасением», — сказала она тогда.
Ее представитель пояснила, что депутат изучает иностранный опыт и рассматривает «весь спектр подходов к исправлению демографической ситуации». Сокращение рабочей недели будет возможным «с развитием робототехники и новых технологий, которые будут снижать необходимость человеческого присутствия».
В декабре 2024 года правительство японской столицы Токио заявило о планах ввести четырехдневную рабочую неделю для всех государственных служащих, чтобы повысить рекордно низкий уровень рождаемости, а также помочь работающим матерям. Новые правила могут вступить в силу уже в апреле следующего года, сообщили тогда CNN и Japan Times.
«Мы будем пересматривать рабочую нагрузку, чтобы женщинам не приходилось жертвовать своей карьерой из-за рождения или воспитания детей», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.
Сотрудникам с детьми предоставят выбор: можно сохранить полную заработную плату либо отказаться от части и сократить рабочее время, чтобы проводить больше времени с семьей.
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