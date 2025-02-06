Суд бессрочно заблокировал запрет Трампа на гражданство по месту рождения

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Окружной суд США в штате Мэриленд заблокировал на неопределенный срок указ президента Дональда Трампа, по которому автоматическое гражданство больше не выдавалось бы детям, родившимся у нелегальных иммигрантов на территории Соединенных Штатов, сообщила The New Yourk Times (NYT).

Газета уточнила, что запрет вынесла судья Дебора Бордман, кандидатура которой была выдвинута экс-президентом Джо Байденом. Предварительный запрет зачастую остается в силе до тех пор, пока дело не будет рассмотрено или вышестоящий суд не отменит его.

«Исполнительный указ противоречит прямому тексту 14-й поправки, противоречит 125-летнему прецеденту Верховного суда и идет вразрез с 250-летней историей гражданства по рождению», — постановила Бордман.

Этот указ 23 января временно заблокировал судья окружного суда США Джон Кафенур. CNN передало, что этот федеральный судья был назначен еще при 40-м президенте США Рональде Рейгане (1981–1989). Он тогда заблокировал указ Трампа на 14 дней, пока не пройдут дополнительные консультации в рамках разбирательства.

В январе Трамп заявил, что администрация подаст апелляцию и на решение суда, уточнила NYT.

В день своей инаугурации, 20 января, Трамп подписал указ, согласно которому федеральным агентствам будет запрещено выдавать документы, которые обычно предоставляются гражданам США. Это будет касаться родившихся через 30 дней после введения меры детей мигрантов, которые находятся в США временно или нелегально.

Четырнадцатая поправка к Конституции США вступила в силу 9 июля 1868 года. Она гарантирует гражданство страны всем лицам, рожденным на ее территории, и запрет на лишение прав иначе как по приговору суда.

В тот же день Американский союз защиты гражданских свобод, Фонд правовой защиты и образования (LDF) Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund и Азиатский юридический совет от имени организаций, поддерживающих иммигрантов, подали иск к новоизбранному президенту и его администрации.