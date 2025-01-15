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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК показал найденные в «Крокусе» оружие и патроны террористов. Видео

СК показал найденные в «Крокусе» оружие и патроны террористов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

СК показал найденные в «Крокусе» оружие и патроны террористов. Видео
Video

У террористов, которые атаковали «Крокус Сити Холл» весной 2024 года, было большое количество магазинов для автоматического оружия и патронов к ним. Это следует из видео, которое предоставил РБК Следственный комитет.

На кадрах видно, как следователи работали на месте происшествия — собирали улики, пересчитывали боеприпасы и осматривали оружие. Найденные на месте патроны заняли несколько полиэтиленовых мешков, а для выкладывания магазинов использовали несколько столов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Вооруженные террористы напали на зрителей концертного зала перед началом концерта группы «Пикник». Они открыли огонь по людям сначала в коридоре, потом проникли в зрительный зал. После этого террористы подожгли зрительный зал.

Во время теракта погибли более 140 человек, более 500 пострадали. По делу задержаны 20 человек, в томи числе четверо предполагаемых исполнителей — Мухаммадсобир Фаизов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Видеоматериалы опубликованы к 14-летию образования ведомства.

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Елена Степанова Елена Степанова
«Крокус Сити Холл» теракт оружие патроны
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