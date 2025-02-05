Астрахань накрыло облако природного газа
Жители Астрахани с утра 5 февраля почувствовали запах газа в воздухе, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.
«Уважаемые граждане, с утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования)», — написал он.
Причиной появления запаха губернатор назвал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Предприятие было остановлено перед атакой дронов 3 февраля 2025 года.
«Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения», — уточнил глава региона.
По его словам, люди в районе Аксарайска уже видели горящие факелы. После остановки завода эти факелы были потушены, а сейчас их зажгли вновь.
Губернатор сравнил этот процесс с поджиганием газа в бытовой плите. «По данным метеослужбы, облако газа смещается в степь», — уточнил Бабушкин.
Он также предупредил, что до выхода завода на устойчивый цикл производства такие ситуации могут повторяться, и отметил, что природный газ не опасен для здоровья на открытом воздухе.
Бабушкин 3 февраля сообщил, что Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), получив сигнал об атаке беспилотников, остановил работу, чтобы не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности.
Бабушкин отметил, что Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ постоянно анализируют экологическое состояние воздуха, превышений норм нет. До этого он сообщил, что в ночь на 3 февраля украинские беспилотники попытались атаковать на территории Астраханской области объекты, в том числе ТЭКа. Губернатор отметил, что при падении одного из дронов произошло возгорание.
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