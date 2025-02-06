Глава Пентагона заявил о неразрывной связи между США и Израилем

Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул неразрывную связь между Соединенными Штатами и Израилем во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Хегсет также отметил, что США по-прежнему, на 100% привержены обеспечению безопасности Израиля. «Министр подчеркнул, что администрация будет поддерживать право Израиля на самооборону», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона и премьер Израиля также договорились о координации в противодействии Ирану, добавили в пресс-службе. Хегсет и Нетаньяху «сошлись во мнении, что Иран по-прежнему представляет угрозу региональной безопасности, и договорились работать вместе над решением этой проблемы».

Ранее Нетаньяху в рамках своего визита в Вашингтон встретился с президентом США Дональдом Трампом. «Это был исторический визит, но прежде всего — самый дружественный визит между американским президентом и израильским премьер-министром за всю историю», — подчеркнул советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

По его словам, Трамп «предложил новые решения проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания», а Нетаньяху поблагодарил президента США за снятие ограничений на поставки оружия и поддержку еврейского государства.